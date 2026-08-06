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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»

Руководитель проекта « Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто поделился мнением о том, как для команды сложилась первая половина сезона, оценив выступления и достигнутые результаты.

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