«Айлендерс» не вышли в плей-офф впервые с 2022 года. Клуб идет 6-м в дивизионе

Последний раз ньюйоркцы не принимали участия в Кубке Стэнли в 2022 году. В текущем чемпионате «Айлендерс» после 79 матчей с 80 очками занимают в Столичном дивизионе 6-е место и уже не попадут в зону уайлд-кард.