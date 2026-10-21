Обнаружен виновник роста антисемитизма на Западе. Во главе с некими российскими структурами он отравляет умы просвещённой западной молодёжи, вливая в них ненависть к евреям и их государству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Украина теперь без мостов": Жесточайший МРДУ за Крым. "Хуже, чем обещал Путин" - Киев, Одесса, Львов. 210 ракет, 1500 БПЛА
- Шутка Мединского обернулась катастрофой для ЕС
- "Нас надули?": Новейший русский корвет, "связанный с Путиным", потоплен у Ливии БЭКом ВСУ. Что натворили ВВС США? После – ещё одно судно
Свежие комментарии
- АС Грязную ядерную б...
- МЕ Челябинск и ещё 1...
- Продюсер Рудченко...
Дочку Дугина убили. Теперь, похоже, нацелились и на него самого.
Уж чья бы корова мычала а Нетаньяхи надо бы заткнуться!!!
Худшего правителя, чем Нетаньяху в мире и не найти. Я не понимаю, как такого нациста евреи могли выбрать в президенты, да и ещё не один раз или сами евреи превратились в фашистов и это месть всем и вся за холокост? Но в таком случае, их ждет Содом и Гоморра.