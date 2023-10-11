Радикалы ХАМАС убили известного советского ученого Гредескула и его жену в Израиле

Физик жил в Израиле с начала 1990-х годов, после переезда он работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-ШевеСоветский физик Сергей Гредескул и его жена погибли в результате атаки группировки ХАМАС на Израиль.
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