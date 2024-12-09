12,09,24 Красноармейск - Новогродовка Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Атака ВСУ к югу от Крутого Яра мотострелковым подразделением.
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12,09,24 Красноармейск - Новогродовка Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Атака ВСУ к югу от Крутого Яра мотострелковым подразделением.
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