Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракт с Минобороны

Все они готовы отправится в зону СВО Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что каждый день большое количество граждан нашей страны подписывает контракты с Минобороны, чтоб отправиться в зону проведения специальной военной операции.