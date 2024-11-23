Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракт с Минобороны

Все они готовы отправится в зону СВО Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что каждый день большое количество граждан нашей страны подписывает контракты с Минобороны, чтоб отправиться в зону проведения специальной военной операции.
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