Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками

Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра цифрового развития Александра Шойтова.