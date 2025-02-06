Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками

Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра цифрового развития Александра Шойтова.
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