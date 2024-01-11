Минсельхоз ждет, что яйца подешевеют в ближайшее время

Степан Иванов

А почему "Минсельхоз ждЁт, что яйца подешевеют"? По-моему именно он и должен трудиться в поте лица для решения этой проблемы. Но руководят нашими главными министерствами не спецы, знающие свою работу, а сплошь адвокаты, менагеры, социологи, друзья, а теперь и подросшие детки друзей. А снижения цен ждать нечего. Вам мало примеров с маслом, сахаром, ЖКХ, бензином и прочее. "В Российском птицеводческом союзе... сочли, что установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта". Единственное, что может пообещать власть - следующее повышение в течение ближайшего полугода не будет, может быть. "Было время и цены снижались - при И.В. Сталине"