Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Сергей С
    КОЧЕВЫХ КАРАКОЮНЛУ ПОГНАТЬ НА РОДИНУ В МОНГОЛЬСКИЕ СТЕПИ!С особым цинизмом
  • юра федулов
    В нашем - не нашем государстве "государевы" люди все сверху донизу повязаны коррупцией и воровством. И только ленивый...Откуда у них таки...
  • Юрий анин
    Откуда у них таки...

Андрея Гурулёва вывели из думского Комитета по обороне за утечки в телешоу?

Андрея Гурулёва вывели из думского Комитета по обороне за утечки в телешоу?

Павел Данилин: Генерал позволял говорить себе лишнее Михаил Зубов На фото: депутат, генерал Андрей Гурулёв (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Виктор Соболев Павел Данилин Комиссия Госдумы по регламенту заявила об исключении депутата, генерала Андрея Гурулёва из состава Комитета ГД по обороне.

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