Страховщики «Северного потока» отказываются платить из-за конфликта на Украине

Выступавшие страхователями газопровода «Северный поток» компании Lloyd’s of London и Arch Insurance считают, что ущерб от взрывов на этом газопроводе в 2022 году «был прямо или косвенно вызван, произошел в результате или вследствие» конфликта между Россией и Украиной, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на основание отказа от покрытия ущерба, которое страховщики направили в Высокий суд Лондона.