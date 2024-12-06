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Россию поймали на вмешательстве в Грузии

Россию поймали на вмешательстве в Грузии

Будете смеяться, но грузинская оппозиция оказалась права и Россия вмешалась в события в Грузии. Ну, как вмешалась, а вот это самое забавное.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
В России майдан устроить у сволочей не вышло, уехали и теперь начали Майданы устраивать там. Вот радовались бы лучше, что их отпустили спокойно из России, а не  подавили танками как это сделали в Китае.
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11 час.
Надежда
Радует то, что если французскую солому грузины выгонят, то верхнеларсные бегунки дальше куда рванут!?)🤔
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6 час.

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