Главный город Нидерландов, Амстердам, вводит запрет на строительство новых гостиничных зданий. Это решение было объявлено местным правительством в рамках борьбы с проблемой массового туризма, сообщает турклуб “100 дорог”.
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