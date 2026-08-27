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The Eurasia Daily news agency

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Finland changed its mind on a tanker with Russian gasoline: but he disappeared

Finland changed its mind on a tanker with Russian gasoline: but he disappeared

The Helsinki Court of Appeal reviewed the case of the Eagle S tanker and decided that neutral waters, where the vessel could break the power cable between Estonia and Finland with an anchor, is still within the jurisdiction of the country.

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