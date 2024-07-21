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Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами

Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами

Торжественная церемония награждение военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ государственными, ведомственными наградами состоялась на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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