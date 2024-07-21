Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами

Торжественная церемония награждение военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ государственными, ведомственными наградами состоялась на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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