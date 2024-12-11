Reuters рассказало о желании Трампа немедленно прекратить огонь на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая) и коллеге из Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Париже, что хочет прекращения огня на Украине и переговоров.
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