Reuters рассказало о желании Трампа немедленно прекратить огонь на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая) и коллеге из Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Париже, что хочет прекращения огня на Украине и переговоров.