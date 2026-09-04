БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Идеология, которой юридически нет

Идеология, которой юридически нет

Государственная идеология без конституционного имени Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь предложил закрепить государственную идеологию в Конституции и вынести вопрос на референдум.

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Андрей Михайлов

хороший анализ... фигурально смысл такой: сейчас мы все как говно в проруби - рамки есть, а направления куда прибиться -нет. и да, вся соль в "отношении между общей ценностью и юридической обязанностью". тут вот что: социум в своей массе был, есть и всегда будет неоднороден в развитии и ценностно вызревает неравномерно. его коллективное самосознание как ребенок, которому рядом необходим взрослый. чтоб не совал пальцы в розетку.  поэтому да, доктринальность на уровне госидеологии жизненно необходима. другое дело, что у руля сейчас те же дети. а детское эго либерально и избегает дисциплины. поэтому, я бы, вместо выдумывания идеологии, начинал бы с конституционного закрепления и разжевывания идеологем. их едва ли больше 10-20. но они корневые. вот например: "кто не работает, тот не ест" - разжевать, что значит "работа" и "не ест". простой пример: причина - "сами мы так не хотим работать. это грязно и непрестижно. но денег хотим много и легко. и кто сказал, что барыжить, майнить, играть в игры, разводить лохов по телефону, просиживать штаны в офисах и пр. это не работа?" поэтому, вот вам следствие - мигранты. ибо кому-то же надо вас обслуживать, строить, приносить еду, вычерпывать ваше говно. что, так тоже не нравится? да, эта система нежизнеспособна и должна уйти. это факт. и да, партий, которые хотят и могут навести порядок в стране - нет. читал их популистские программы. серьезного там нет ни у кого. ога, углубил бастрыкина как мог)