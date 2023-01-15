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Мэр Днепропетровска набросился на Арестовича после признания об ошибке Украины: "Помойный рот"

Мэр Днепропетровска набросился на Арестовича после признания об ошибке Украины: "Помойный рот"

Недетские страсти разгораются в украинском политическом поле. Пример тому — заявление Бориса ФилатоваПо мнению градоначальника Днепропетровска, советник главы офиса президента Украины допустил ошибку, когда раскрыл всю правду о взрыве жилого дома.

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