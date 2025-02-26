❤️ Включаем Международный день неторопливости и вплетаем в среду День поиска норы спящего лета и День рассказывания сказок.
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❤️ Включаем Международный день неторопливости и вплетаем в среду День поиска норы спящего лета и День рассказывания сказок.