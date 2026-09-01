До сотни диких кабанов застряли на границе Финляндии и России

Вдоль восточной границы Финляндии и России бродят до сотни диких кабанов, которые не могут попасть на российскую территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полагаю, это одна из лучших речей, когда-либо произнесенных в Европейском парламенте.
- «Нам конец!»: Киев в панике – Россия отказала всем странам-посредникам в прекращении атак на порты и суда в Черном море
- «Русские виновны во всем, мы сильнее и их не боимся»: генсек НАТО Рютте ответил на российский «ядерный ультиматум»
Свежие комментарии
- Коллапс в Киеве: ...
- Школьники-мигрант...
- Россия задержала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым