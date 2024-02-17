Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Всесоюзные физкультурные парады 1930–1940-е годы

Всесоюзные физкультурные парады 1930–1940-е годы

Всесоюзные парады физкультурников были настоящими спортивными празниками в нашей стране, которые проводились со средины 1930-х годов до середины 1950-х годов.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за интересный рассказ и фото.
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10 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. На смогла пройти мимо такого замечательного альбома и тут же решила его адаптировать для нашего ресурса. Сегодня будет окончание.
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4 час.

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