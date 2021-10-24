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Россия ещё шире распахнёт объятья русским

Россия ещё шире распахнёт объятья русским

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян известна как человек, выступающий в защиту прав русских и русскоязычных, проживающих за пределами России, поддерживающий их в стремлении переехать в Россию и получить российское гражданство.

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Алексей Родионов
Мы думаем над этим», — заверил российский лидер Маргариту Симоньян и не верить его словам оснований нет.
Natalia Nikonorova
Как-то долго думают. И еще, при этом надо избегать бюрократических проволочек и коррупционной составляющей. С последним совсем плохо.
Алексей Родионов
Но при этом завозим узбеков , которых ранее выдворили за нарушения. Верить ли после этого?
Андрей Баканин
Ну, да. русских мурыжим по 5 лет, а то и больше, а узбеки - милости просим. Где логика? Где здравый смысл? Или, может, пора уже разобраться с теми, кто такие законы проталкивает?
Алексей Родионов
Смысл в том, что русским мужикам надо создавать условия для работы, налоги за них платит. Кинуть как узбеков не получится, да и на выборах они голову хоть иногда включают. А абреку как кажешь он так и проголосует.
Эдуард Николаев
гражданство можно только Российское , а не двойное
Андрей Баканин
Да хоть тройное! Только жить, работать и платить налоги надо в России. Ну, и соответственно, на госслужбу не брать.
Андрей Баканин
И главное, чтобы это были русские, т.е. люди говорящие на русском, думающие на русском и поступающие, как русские.
Вячеслав 5
Вы когда нибудь пробовали отказаться от другого гражданства.живя в России-пробуйте-это вам не лясы здесь точить.
Петр Троеглазов
Кругом узбеки, таджики и др...уже давно граждане России... и все это знают.. знают сколько стоит паспорт, а русским пока садиков не построили....идиотизм...
Sasha Sokolov
было 30 тыс руб и ты официально Россиянин,какоф чичас тариф не ведаю
Вячеслав 5
Думать над этим надо было ещё лет 20 назад.пока думали. желание у людей закончились я помню как в после переворота в Москве и все республики бросились стать независимы от бывшего союза и стояли в очередях у посольства.чтобы обрести гражданство России.уехать тогда.было не просто.а когда появилась граница в бывших республиках.почти невозможно.если всё бросить и голым поехать на родину-всё тогда стоило денег враз.кому повезло.а кому и нет.если быть честным.то русскими оказались они там.в бывших республиках.но не в России.на родине своих предков.да и сегодня.кто в сегодняшней думе знает что пережили эти Русские в зарубежье? да никто.кстати вот вопрос простой- чем отличается человек. Русский.а не Русско-язычный.кто лучше знает историю своей страны.свой язык.свою культуру? но нет не это главное.кто больше заплатит?тогда какую страну вы строите и для кого?-законы пишут тоже люди.а не бог господа.
Вячеслав 5
Россия заплатила все долги бывшего СССР и это хорошо.но один долг.господин президент всё- таки остался и с этим придётся жить всем.
Johann Spies
Почему же отказали российским немцам, ведь чеченцам и другим национальностях разрешили жить на их земле...
Андрей Баканин
Отказали российским немцам в чём?
Лизавета Эриховна Тимошенко (Кернер)
Не была бы Россия клерикально-капиталистическим государством, мой украинский муж и я, немка из проданной проклятым Горбачевым ГДР - попросили бы российское подданство. А так...не один ли хрен, в какой капиталистическоой стране живешь?...

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