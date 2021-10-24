Россия ещё шире распахнёт объятья русским

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян известна как человек, выступающий в защиту прав русских и русскоязычных, проживающих за пределами России, поддерживающий их в стремлении переехать в Россию и получить российское гражданство.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян известна как человек, выступающий в защиту прав русских и русскоязычных, проживающих за пределами России, поддерживающий их в стремлении переехать в Россию и получить российское гражданство.
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