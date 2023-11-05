Путину надоело: Роковой для элит ноябрь разглядел Михаил Хазин

Путину уже надоело Роковой для либеральных политических элит ноябрь разглядел Михаил Хазин. В России грядут серьёзные перемены?Ноябрь 2023 года станет историческим моментом с точки зрения избавления России от либеральных политических элит.
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