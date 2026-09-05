Meanwhile In Ceuta. Authored by Steve Watson via Modernity News, Viral footage out of the invaded Spanish enclave of Ceuta shows a bottlenose dolphin calf came in close to the sand at Playa del Trampolín in Ceuta this week, disoriented and still alive.
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