Zero Hedge
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Zero Hedge

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Meanwhile In Ceuta...

Meanwhile In Ceuta...

Meanwhile In Ceuta. Authored by Steve Watson via Modernity News, Viral footage out of the invaded Spanish enclave of Ceuta shows a bottlenose dolphin calf came in close to the sand at Playa del Trampolín in Ceuta this week, disoriented and still alive.

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