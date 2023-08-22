Русская весна

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Лавров прибыл в ЮАР

Лавров прибыл в ЮАР

Утром 22 августа глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ЮАР.  Министр иностранных дел возглавляет российскую делегацию на саммите БРИКС, который пройдёт в столице республики Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

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