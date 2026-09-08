В Салехарде стартовал окружной слет юных спасателей «Школа безопасности». Фоторепортаж

В Салехарде 8 сентября начались XXIII окружные соревнования «Школа безопасности». На лыжной базе собрались 130 школьников из семи муниципалитетов округа, чтобы продемонстрировать навыки выживания и оказания первой помощи, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым