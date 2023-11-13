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Волнистые волосы: как уложить эффектно, модно и красиво, фото

Главное правило многих женщин: кудрявые волосы – выпрямить, прямые – накрутить. Может, настало время подчеркнуть свою природную красоту и дать окружающим возможность восхититься вашими натуральными кудряшками? Стать счастливой обладательницей роскошной копны волос проще, чем кажется.

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