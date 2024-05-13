Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • partizan451 русский
    замочить по тихому в СИЗО козла чернозадогоДиаспора пытается...
  • Павел Николаев
    когда уже будет прядок с мигрантами? и наши законодатели не хотят принять закон, что диаспоры решают как и надоли суд...Диаспора пытается...
  • В С
    Хуснулин. Белоусову не помогать надо , а НЕ МЕШАТЬ !!!!!!!!Хуснуллин пообеща...

Зеленский — «тыква», а Запад — «е**т»: экс-соратник Бориса Джонсона непечатно отозвался о курсе Запада по Украине — Politico

Зеленский — «тыква», а Запад — «е**т»: экс-соратник Бориса Джонсона непечатно отозвался о курсе Запада по Украине — Politico

Бывший советник Бориса Джонсона и глава штаба сторонников брексита на референдуме о выходе Великобритании из ЕС Доминик Каммингс в четверг в нецензурной форме раскритиковал политику Запада на украинском направлении, сообщает Politico.

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