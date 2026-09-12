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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин не считает, что НХЛ и КХЛ – разные виды спорта: «Игра поменялась, матчи стали похожими. Уровень подготовки высокий, команды хорошо обучены, виден четкий рисунок»

Главный тренер минского « Динамо »  Сергей Брылин ответил, считает ли по-прежнему, что НХЛ и КХЛ являются разными видами спорта из-за разницы в классе команд и игроков.

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