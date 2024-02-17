В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать питьевую воду

Тамбовчане любят пить. В основном чистую воду, которая, правда, поставляется не всем жителям. Очень часто в последние годы приходиться видеть жалобы и фотографии ужасной жёлтой воды, льющейся из кранов тамбовчан.
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