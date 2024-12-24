В РФ прошел конкурс «Браво, артист»

Стремиться сохранить и передать для будущих поколений уникальность культурно-исторического наследия в искусстве: литературе, музыке, танцах, моде, народных традициях - одна из задач, с которой уже четвёртый год успешно справляется российский бренд «Браво, артист» продюсера и общественного деятеля Дмитрия Писарева.