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В кастрюльке

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Пирожки с яблочно-сливовой начинкой: 18 идеальных пирожков с двойной расстойкой — сочные, ароматные, домашние

Пирожки с яблочно-сливовой начинкой: 18 идеальных пирожков с двойной расстойкой — сочные, ароматные, домашние

Пирожки с яблочно-сливовой начинкой – это ароматная домашняя выпечка с мягким тестом и сочной фруктовой начинкой.

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