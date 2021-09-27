Нур-Султан (WTA). Грачева встретится с Кристиной Плишковой, Гасанова вышла во 2-й круг, Дьяченко снялась

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В первый день турнира в Нур-Султане стартуют три россиянки. Astana Open Нур-Султан, Казахстан 27 сентября – 2 октября 2021 WTA 250 Призовой фонд – 235 238 долларов Крытые корты, хард Первый круг Леся Цуренко (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:1, 3:1 отказ Анастасия Гасанова (Россия) – Юлия Готовко (Беларусь) – 6:1, 6:1 Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Жибек Куламбаева (Казахстан) – 6:3, 6:4 Анна-Лена Фридсам (Германия) – Арина Родионова (Австралия) Александра Крунич (Сербия) – Кэти Болтер (Великобритания) – 3:6, 6:3, 7:5 Варвара Грачева (Россия) – Кристина Плишкова (Чехия).