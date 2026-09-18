Вечером территорию Среднего Урала окутает смог

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение об атмосферном загрязнении. С вечера 18 сентября в регионе будет стоять сухая и безветренная погода, что неблагоприятно скажется на рассеивании вредных примесей в воздухе.
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