Ральф Шумахер: Рассел стал вторым номером Mercedes, но это не конец света

Ральф Шумахер: Рассел стал вторым номером Mercedes, но это не конец светаLAT Images / MercedesНемецкий эксперт Ральф Шумахер считает, что Джордж Рассел сейчас оказался в роли второго номера Mercedes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым