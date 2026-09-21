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Специалисты Роскачества дали рекомендации по употреблению овсяного печенья

Специалисты Роскачества дали рекомендации по употреблению овсяного печенья

Специалисты Роскачества дали рекомендации по употреблению овсяного печенья. Они отметили, что при умеренном потреблении и внимательном отношении к составу оно может быть частью сбалансированного рациона, пишет RT .

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