Самые грязные предметы в доме

Составили список предметов домашнего быта, на которых скапливается больше всего бактерий.Кухонная разделочная доска Первое место присуждается не самому очевидному предмету в доме, а именно разделочной доске, чистоте которой уделяют внимание в последнюю очередь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии