В Запорожской области штурмовики группировки Днепр совершенствуют навыки взятия опорных пунктов противника на тыловых полигонах

Штурмовые группы отрабатывают взаимодействие с операторами дронов, которые сопровождают военнослужащих, выдавая данные о противнике с воздуха, а также делают сбросы в те участки траншей и блиндажи, где противник хорошо закрепился.
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