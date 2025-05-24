Марочко сообщил о формировании ВС России огневых мешков для ВСУ у Красноармейска Российские военные сформировали несколько огневых мешков для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск).
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