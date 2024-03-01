ЦБ РФ планирует обсудить с правительством меры против схем в льготной ипотеке

Во избежание рискованных для граждан схем в льготной ипотеке ЦБ РФ планирует обсудить с правительством внесение изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, пишет РИА Новости со ссылкой на регулятор.
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