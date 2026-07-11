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Тарасенко – 5-й в рейтинге свободных агентов по версии Daily Faceoff. Манта – 1-й, Кэйн – 2-й, Лайне – 3-й, Толванен – 7-й

Daily Faceoff обновил рейтинг свободных агентов НХЛ. Его возглавил 31-летний бывший форвард «Питтсбурга» Энтони Манта .

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