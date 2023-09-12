Тайваньский ответ или чего выжидает Китай

Natalija Osminina

Это произойдет естественным путем. Так предопределено. России суждено стать духовным лидером мира. Китай на роль лидера не годится. С точки зрения практической макроэкономики и геополитики, то всё богатство западных стран и Китая тоже зиждется на Его Величестве - резервном долларе и Бреттон-Вудской системе. Не будет их- все бывшие "гегемоны" и "локомотивы" рухнут. И мир обнулится. Ведь, США собираются отказаться от своих долгов и переформатировав Бреттон-Вудскую систему (о чем объявил с высокой трибуны Саммита ООН Ген. секретарь Гутерриш в Вильнюсе) , начать жить с чистого листа, повергнув мир в Глобальный Финансовый хаос, в котором предполагают выплыть первыми и снова стать гегемонами. Естественно, из эры потребления мир скатится в мир дефицита и строгого распределения продовольствия и ресурсов. Массовка, предложенная Китаем исключительно под нынешнюю "эру потребления" станет не актуальной. Выпуск товаров меньшим кол-вом приведет к удорожанию продукции. В общем, Китай обречен в силу естественных причин вхождения мира в противоположную парадигму- "эру дефицита". Если заметили, слово «дефицит» стало наиболее употребляемом: дефицит воды, грунтовых вод, дефицит бюджета, боеприпасов, вооружения, триллионный дефицит внешней торговли, дефицит осадков, который обогнал дефицит газа и нефти. Мир ждет как минимум дефицит продовольствия и воды, если не голод. Специалисты подсчитали, что газонефтяных ресурсов хватит не более, чем на 20 лет, а в России, как сказал Миллер, возможно и на 100 лет за счет приполярных областей. Газ ушел из Казахстана, уходит из Норвегии. В общем, именно это явилось причиной англосаксонской экспансии и проводимой политики "Великой перезагрузки", направленной на уменьшение голодных ртов. Но сделать они хотят это не ядерной войной, а политикой ЛГБТ+ , нищетой, голодом и вирусами.