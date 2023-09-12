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Тайваньский ответ или чего выжидает Китай

Тайваньский ответ или чего выжидает Китай

В прошлом году очень многие переживали за Китай после истории с бешеной бабкой на метле, которую китайские товарищи не решились сбить и позволили ей приземлится на острове Тайвань.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это произойдет естественным путем. Так предопределено. России суждено стать духовным лидером мира. Китай на роль лидера не годится. С точки зрения практической макроэкономики и геополитики, то всё богатство западных стран и Китая тоже зиждется на Его Величестве - резервном долларе и Бреттон-Вудской системе. Не будет их- все бывшие &quot;гегемоны&quot; и &quot;локомотивы&quot; рухнут. И мир обнулится.  Ведь, США собираются отказаться от своих долгов и переформатировав Бреттон-Вудскую систему (о чем объявил  с высокой трибуны Саммита ООН Ген. секретарь Гутерриш в Вильнюсе) , начать жить с чистого листа, повергнув мир в  Глобальный Финансовый хаос, в котором предполагают выплыть первыми и снова стать гегемонами. Естественно,  из эры потребления мир скатится в мир дефицита и строгого распределения продовольствия и ресурсов. Массовка, предложенная Китаем  исключительно под  нынешнюю &quot;эру потребления&quot; станет не актуальной. Выпуск товаров меньшим кол-вом  приведет к удорожанию  продукции. В общем, Китай обречен  в силу естественных причин вхождения мира в противоположную парадигму- &quot;эру дефицита&quot;. Если заметили, слово «дефицит» стало наиболее употребляемом: дефицит воды, грунтовых вод, дефицит бюджета, боеприпасов, вооружения, триллионный дефицит внешней торговли, дефицит осадков, который обогнал дефицит газа и нефти. Мир ждет как минимум дефицит продовольствия и воды, если не голод. Специалисты подсчитали, что газонефтяных ресурсов хватит не более, чем на 20 лет, а в России, как сказал Миллер, возможно и на 100 лет за счет приполярных областей. Газ ушел из Казахстана, уходит из Норвегии. В общем, именно это явилось причиной англосаксонской экспансии и проводимой политики &quot;Великой перезагрузки&quot;, направленной на уменьшение голодных ртов. Но сделать они хотят это не ядерной войной, а политикой ЛГБТ+ , нищетой, голодом и вирусами.
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4 час.
Natalija Osminina
Сдаваться Китай не собирается - с космической скоростью строит  обходные пути для доставки своих грузов через Россию и Севмор путь. Поэтому США надо срочно бежать на Китай, оставляя Украину.
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3 час.
S
Sobering
Но у Китая так и так две беды. Одна - набег США, другая - кончина США. Если, из скольки там лярдов человек, в Китае живут хорошо 200 или 300 лямов, то скоро количество хорошо живущих резко сократится, и на очень огромное число. Слава Богу - Россия от всех этих мировых потрясений будет в стороне. А вот Китай сопли жуёт. У него как и в России полно подпиндосников .
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18 мин.

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