В Карагандинской области пресечена деятельность интернет-мошенников

Сотрудники полиции из Карагандинской области во взаимодействии с департаментом противодействия киберпреступности МВД, КНБ и операторами сотовой связи провели операцию по пресечению противоправной деятельности, связанной с интернет-мошенничеством, передает Polisia.
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