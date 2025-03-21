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Царьград

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Сербия обратилась с благодарностью к России: Повторить киевский майдан не вышло

Сербия обратилась с благодарностью к России: Повторить киевский майдан не вышло

У сербской оппозиции и тех, кто за ней стоит, повторить киевский майдан не вышло. Есть в этом заслуга и нашей страны.

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