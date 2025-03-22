Как получить пенсию в 100 000 рублей с доходом 230 тыс. в месяц?

НК

Наталья Конева

А что вы хотели от российской пенсионной системы??? Не для людей она делалась и не людьми... самая тупая и не справедливая в мире! Хотя для себя чиновники постарались ( в их системе все просто, на трех страничках, высокий процент от ЗАРАБОТКА - и готово!!!)