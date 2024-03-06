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Диалоги о власти: Россия вступает в новую эпоху

Диалоги о власти: Россия вступает в новую эпоху

Виктор ЛАМЕЙКИН. Предлагаю поговорить о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства с 2018 года по настоящее время в экономике, социальной и культурной сферах, а также в сфере национальной безопасности.

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