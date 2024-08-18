FT: кризис на рынке недвижимости сделал американскую мечту кошмаром

Жилищный кризис в США становится ключевым вопросом президентской кампании. Высокие процентные ставки привели к стагнации рынка недвижимости, снижению предложения и росту арендной платы, особенно в колеблющихся штатах.
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