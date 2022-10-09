Военкора обстреляли свои

Военкора Андрея Руденко обстрелял во время съемок замминистра КозыревВоенный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале, что заместитель министра внутренних дел ДНР Владислав Козырев открыл по нему огонь во время съемки в Донецке.