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Военкора обстреляли свои

Военкора обстреляли свои

Военкора Андрея Руденко обстрелял во время съемок замминистра КозыревВоенный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале, что заместитель министра внутренних дел ДНР Владислав Козырев открыл по нему огонь во время съемки в Донецке.

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