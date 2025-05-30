Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Я бы сам зарегил чипсы, не хочу - травить детей, буржуям - клизму от жадности   ..SHOT: PepsiCo под...
  • ЭММА
    Утка, наверное…Бывший премьер Ук...
  • Maxim
    В ГУЛАГ, в Заполярье, могилку под номером, млн не зацепить в гробик..МВД: жительница Н...

Основатель "Теремка" Гончаров объяснил непопулярность русской кухни за рубежом

Основатель "Теремка" Гончаров объяснил непопулярность русской кухни за рубежом

Для популяризации русской кухни за рубежом требуется ее массовое продвижение бизнесменами "по примеру шаурмы и донер-кебаба", а не открытие единичных заведений с национальными блюдами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Японская, итальянская - продукт миграции. McDonalds - система быстрого питания, сложившаяся в США, в стране автотранспорта и автодорог. У нас - это забавный аттракцион. И нечего лезть со своими окрошками, борщами и люля-кебабами. Промышленная революция в Англии состоялась на картошке и треске. Французы крушили Бастилию, когда случился неурожай репы. Круче русского меню и не придумать. Достаточно почитать Гоголя, или открыть даже советскую Поваренную книгу. А вот требованиям по качеству в McDonalds не стыдно поучиться.
Ответить
13 час.
наверх