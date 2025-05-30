Для популяризации русской кухни за рубежом требуется ее массовое продвижение бизнесменами "по примеру шаурмы и донер-кебаба", а не открытие единичных заведений с национальными блюдами.
Основатель "Теремка" Гончаров объяснил непопулярность русской кухни за рубежом
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Японская, итальянская - продукт миграции. McDonalds - система быстрого питания, сложившаяся в США, в стране автотранспорта и автодорог. У нас - это забавный аттракцион. И нечего лезть со своими окрошками, борщами и люля-кебабами. Промышленная революция в Англии состоялась на картошке и треске. Французы крушили Бастилию, когда случился неурожай репы. Круче русского меню и не придумать. Достаточно почитать Гоголя, или открыть даже советскую Поваренную книгу. А вот требованиям по качеству в McDonalds не стыдно поучиться.
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