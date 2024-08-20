Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп заявил о готовности взять Кеннеди-младшего в свою администрацию

Трамп заявил о готовности взять Кеннеди-младшего в свою администрацию

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост в администрации президента, в случае если он откажется от участия в предвыборной гонке и поддержит Трампа.

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