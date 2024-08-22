Перестройка омского роддома №5 под военный госпиталь подорожала в два раза. К ранее выделенным на все работы 400 млн из федерального бюджета теперь добавили 500 млн из регионального.
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Перестройка омского роддома №5 под военный госпиталь подорожала в два раза. К ранее выделенным на все работы 400 млн из федерального бюджета теперь добавили 500 млн из регионального.